Ue: accordo con Mercosur, Borrell auspica presentazione entro l'anno clausola su azione per il clima (2)

- L'accordo di libero scambio dell'Ue con i Paesi del Mercosur è stato siglato dalle parti nel 2019, ma la sua ratifica è bloccata in Europa dalle riserve di diversi Stati membri dell'Ue, principalmente della Francia, in merito al rispetto degli impegni sull'azione per il clima. L'Unione europea, afferma Borrell, starebbe lavorando in questo senso su una dichiarazione che specifichi gli impegni ambientali, in particolare per il Brasile, in materia di lotta contro la deforestazione e a garanzia del rispetto dell'accordo di Parigi sul clima. I due blocchi avevano iniziato le trattative nel 1999, sulla base di un'intesa di massima siglata quattro anni prima. La trattativa è stata poi ripresa formalmente nel 2016 e conclusa nel 2019. Il potenziale commerciale tra le due regioni - che mettono insieme circa 770 milioni di consumatori - viene stimato a partire dagli scambi registrati nel 2018, pari a un valore di 88 miliardi di euro. (segue) (Abu)