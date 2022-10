Ucraina: Casa Bianca, nessun segnale di possibile utilizzo bomba sporca da parte di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti “prendono molto sul serio” le notizie sul possibile utilizzo di una bomba sporca da parte dell’Ucraina contro la Russia: tuttavia, allo stato attuale “non ci sono segnali di preparativi del genere”. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “In ogni caso, prendiamo la questione molto sul serio e stiamo monitorando attentamente la situazione: per ora, non abbiamo visto alcun segnale”, ha detto. (Was)