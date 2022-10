© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti a Roma e nel LazioROMA- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori due delibere, una per l'istituzione dei "Food district", l'altra sulle modifiche in materia di tassa di soggiorno. Saranno discusse diverse mozioni, tra cui una di maggioranza per l'intitolazione di una strada o piazza alla partigiana Tina Anselmi e diverse altre delle opposizioni tra cui una di Fd'I sulla sosta a pagamento e una del M5s per lo stop a nuove licenze per locali nel centro storico. La seduta è trasmessa sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare (ore 14:00-19:00)- Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa alla cerimonia finale del XXXVI Incontro Internazionale organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio "Il grido della pace. Religioni e culture in dialogo", alla presenza di Papa Francesco e dei rappresentanti di altre religioni mondiali. Presso il Colosseo, ingresso Sperone Stern, fronte via Labicana (Ore 16). (segue) (Rer)