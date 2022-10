Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Progetto “Raggi di futuro. A Pomezia la scuola si fa Arte”: evento conclusivo in cui saranno presentate al pubblico le 8 opere grafico-pittoriche realizzate dagli studenti e dagli street artist Solo e Diamond sulle pareti esterne degli istituti Picasso, Pascal, Via Copernico e Largo Brodolini. “Mostra a cielo aperto” itinerante e ad accesso libero aprirà i cancelli dei quattro istituti scolastici superiori di Pomezia. (Ore 11) alle ore 12,30.- Anteprima stampa della mostra “Viaggio in Italia XXI – Lo sguardo sull'altro”. Mostra a cura di Ludovico Pratesi. Saranno presenti Gregor H. Lersch, direttore del Museo Casa di Goethe, Ludovico Pratesi, curatore della mostra e gli artisti Esra Ersen, Silvia Giambrone, Benedikt Hipp. Museo Casa di Goethe, Roma, via del Corso 18 (Ore 11:30)- “Banche del Territorio nell'era del Pnrr, Sostegno all'economia reale e presidio della legalità" è il titolo dell'incontro che si terrà domani. All'iniziativa, organizzata dalla First Cisl Roma-Rieti prenderanno parte: Caterina Scavuzzo, Segretaria Generale First Cisl Lazio; Claudio Stroppa, Segretario Generale First Cisl Roma e Rieti; Giuseppe Di Taranto, Professore Emerito di Storia Economica alla Luiss Guido Carli; Sandro Di Castro, Presidente Conflavoro Pmi Roma; Giorgio Mieli, Direttore del Personale Banca del Fucino, Andrea Tobia Zevi, Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative Roma Capitale e Riccardo Colombani, Segretario Generale First Cisl. Nel corso dell'incontro, che sarà moderato da Filippo Caleri, giornalista de Il Tempo, sarà presentata la ricerca "Analisi 2022 del Credito a Roma e Provincia" realizzato dalla First Cisl Roma e Rieti. Presso l'Auditorium Carlo Donat-Cattin situato in via Rieti,13 a Roma (Ore 14:30) (segue) (Rer)