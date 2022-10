Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Incontro su "Nuove porte civiche per Roma Città Metropolitana”, che si tiene nell'ambito i festeggiamenti di Future Sight, il Quarantennale dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Presso l'auditorium "Ennio Morricone" – della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Tor Vergata, Via Columbia, 1 a Roma (Ore 16)- Il presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri visita la mostra fotografica "Tensione" a cura di Patrizia Genovesi. L'appuntamento, all'interno della settimana dell'Arte Contemporanea, è in via di Villa Belardi, 18 a Roma (Ore 17).- Il presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri partecipa all'inaugurazione della mostra "Virginia Woolf e Bloomsbury. Inventing Life". L'evento si tiene presso Palazzo Altemps in piazza S. Apollinare 46 a Roma (Ore 18).- Appuntamento con la consigliera regionale Marta Bonafoni, per un evento di "restituzione" di quanto raccolto e ascoltato nel mese di luglio, durante il Tour dei Desideri che ha attraversato città e territori delle cinque province della Regione. Largo Venue a Roma (Ore 18). (Rer)