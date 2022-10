Kenya: Associazione stampa estera africana condanna uccisione del giornalista pachistano Arshad Sharif (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista è morto sul colpo in Kenya dopo essere stato colpito da una raffica di spari esplosi da agenti dell'unità speciale di polizia Gsu, la cui sede di addestramento si trova a pochi chilometri da Kajiado, il luogo della sparatoria. Lo scrive oggi il quotidiano keniota "La Nation" raccogliendo gli elementi finora disponibili sulla dinamica dell'attacco che ieri notte ha provocato la morte del giornalista pachistano, noto per le sue inchieste sulla corruzione e l'implicazione di funzionari governativi. Sharif, 50 anni, è morto in prossimità di un posto blocco situato a Kajiado, località situata lungo l'autostrada che collega la capitale Nairobi a Magadi. Secondo un rapporto della polizia visionato dai giornalisti de "La Nation" e registrato intorno alle 21 di domenica sera presso la stazione di polizia di Magadi, Sharif era in viaggio in auto da Kwenia a Magadi con il fratello Kurram Ahmed, alla guida del veicolo. Gli agenti hanno dichiarato di aver intimato all'auto di fermarsi al posto di blocco dopo averla vista introdursi sulla carreggiata da una via bianca laterale, e di aver solo in seguito aperto il fuoco visto che il veicolo non ha rispetto l'ordine. (segue) (Res)