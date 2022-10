Kenya: Associazione stampa estera africana condanna uccisione del giornalista pachistano Arshad Sharif (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sparatoria ha colpito l'auto da tutti i lati: la carcassa del veicolo riporta nove fori di proiettile sul lato sinistro del parabrezza - dov'era seduto il giornalista (in Kenya si guida a destra) -, due fori di proiettile sulla parte sinistra del lunotto posteriore, un foro di proiettile sulla portiera posteriore destra, quattro fori sul lato destro del bagagliaio e sullo pneumatico anteriore destro, che si è sgonfiato. Secondo quanto dichiarato dal fratello, sopravvissuto, il proiettile che probabilmente ha ucciso Sharif è entrato dal retro del cranio ed è uscito dalla parte anteriore. Nel rapporto della polizia, gli ufficiali della Gsu sul posto hanno affermato di essere stati messi in allerta per il rapimento di bambini, caso segnalato alla polizia con la targa (Kdj) dell'auto ritenuta collegata al crimine. L'auto è rimasta dispersa mentre il bambino ritrovato in un'altra città, tuttavia - osserva "La Nation" - l'auto sulla quale viaggiava Sharif con il fratello era targa Kdg, e non Kdj. (segue) (Res)