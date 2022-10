Kenya: Associazione stampa estera africana condanna uccisione del giornalista pachistano Arshad Sharif (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Kenya ha intanto avviato le indagini sulla morte del giornalista, come annunciato a "Citizen Tv" dal portavoce della polizia Bruno Shioso, precisando che le indagini sono state aperte dall'Autorità indipendente di supervisione della polizia del Kenya (Ipoa) e che una squadra di pronto intervento è stata incaricata di seguire il caso. In un messaggio su Twitter, il premier pachistano Shebhaz Sharif si è detto "profondamente rattristato dalla notizia scioccante della tragica morte del giornalista Arshad Sharif". Il premier pachistano ha inoltre chiesto alle autorità del Kenya di condurre un'"indagine equa e trasparente" sull'uccisione del noto giornalista in un messaggio affidato a Twitter, riferendo di aver avuto una telefonata con il presidente del Kenya, William Ruto, per discutere dell'uccisione del professionista. Ruto, da parte sua, ha promesso "una collaborazione totale" e l'accelerazione del processo di rimpatrio della salma in Pakistan. Il giornalista era noto per le sue inchieste sulla corruzione governativa e secondo le informazioni circolanti sui media sarebbe stato impegnato in questo periodo in un lavoro investigativo in collaborazione con altri giornalisti internazionali sulle denunce di cartelli criminali e sulle loro implicazioni con lo Stato. (Res)