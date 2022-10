Ucraina: Stoltenberg respinge accuse russe su possibile utilizzo bomba sporca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, respinge le accuse russe secondo cui l'Ucraina potrebbe ricorrere all'utilizzo di una bomba sporca contro la Russia. Stoltenberg si è confrontato con il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, e con il ministro della Difesa del Regno Unito, Ben Wallace. È stato lo stesso Stoltenberg a renderlo noto tramite un messaggio su Twitter. Con entrambi ha parlato "della falsa affermazione della Russia secondo cui l'Ucraina si starebbe preparando a usare una bomba sporca sul proprio territorio. Gli alleati della Nato respingono questa accusa. La Russia non deve usarla come pretesto per un'escalation. Restiamo fermi nel nostro sostegno all'Ucraina", ha affermato Stoltenberg. (Beb)