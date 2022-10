Roma: Gualtieri, presentata candidatura per ospitare autorità europea antiriciclaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Positivo incontro "con la Commissaria europea per i servizi finanziari McGuinness. Le ho presentato la solida candidatura di Roma ad ospitare l'Autorità europea antiriciclaggio UE. La nostra città ha tutte le carte in regola per essere un'ottima sede di questa istituzione". Lo scrive sui social il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. (Com)