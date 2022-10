Milano: Sala a Fontana, disponibile a confronto per Area B e trasporti, ma no ai cambi di rotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su Area B temo che il Presidente Fontana, forse distratto dalla questione Moratti, non abbia colto il punto. Sono disponibile al confronto, che porti una proposta seria per migliorare il disastrato trasporto pubblico lombardo. Poi parleremo di come migliorarla senza cambi di rotta”. Lo scrive su RTwitter il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito alla richiesta avanzata da Aci Milano e Regione di un tavolo di confronto sul tema dell’Area B.(Com)