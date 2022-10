Governo: Ciriani, Meloni farà discorso di alto livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono sicuro Giorgia Meloni” domani alla Camera “farà un discorso di altissimo livello perché il governo è chiamato a durare per tutta la legislatura”. Lo ha affermato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera su Rai1. (Rin)