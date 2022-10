Usa: due presunte spie cinesi accusate di interferenze nelle indagini federali su Huawei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha accusato due “presunte spie cinesi” che hanno tentato di interferire con le indagini che le autorità federali stanno portando avanti in merito alle attività di una multinazionale cinese attiva nel campo delle telecomunicazioni. I documenti pubblicati dal dipartimento della Giustizia non riportano il nome dell’azienda oggetto delle indagini, di cui si stanno occupando le autorità giudiziarie di Brooklyn, a New York. Una fonte anonima informata dei fatti ha riferito all’emittente “Cnn” che si tratterebbe del colosso delle telecomunicazioni Huawei. (Was)