Libano: portavoce Unifil, soddisfatti dell'accordo su confine marittimo con Israele

- La Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil) è soddisfatta “della conclusione di un accordo tra Libano e Israele” sulla delimitazione del confine marittimo. Lo ha dichiarato oggi il portavoce Unifil, Andrea Tenenti, a margine della celebrazione svoltasi oggi a Naqoura, nel sud del Libano, in occasione della Giornata mondiale delle Nazioni Unite. "Siamo pronti a fornire sostegno logistico per questo imminente evento”, ha proseguito Tenenti, auspicando che questo risultato “possa aiutare a risolvere alcune questioni in sospeso, tra cui il completamento della Blue Line”.(Lib)