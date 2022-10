Serbia: Yohansson (Ue), accolgo allineamento a regime visti europei, mi aspetto ancora più impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' positivo che la Serbia abbia deciso di allineare la propria politica di concessione dei visti a quella europea per quanto riguarda la Tunisia e il Burundi. "Mi aspetto di vedere ancora di più in questo contesto". Lo ha detto la commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson, intervenuta nel corso della quarta conferenza ministeriale del Processo di Praga. "Alcune persone abusano della politica di concessione dei visti di alcun partner dei Balcani occidentali. Vediamo un grande numero di persone, provenienti da India, Burundi o Cuba chiedere asilo in Europa. Dobbiamo affrontare questo tema", ha concluso Yohansson. (Beb)