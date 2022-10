Burkina Faso: attacco a base militare di Djibo, uccisi almeno 10 militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 10 militari sono morti in un attacco terroristico avvenuto questa mattina nel dipartimento di Djibo, nel nord del Burkina Faso. Lo rendono noto le forze armate burkinabé in un comunicato, precisando che l'attacco ha preso di mira una base che ospita i militari del 14mo reggimento d'armi combinate dell'esercito i quali hanno risposto all'assalto. "I rinforzi aerei sono stati schierati nella zona per svolgere operazioni di soccorso e di risposta. Il bilancio provvisorio parla di 10 soldati caduti durante i combattimenti e una cinquantina i feriti che sono stati curati. Dal lato nemico, almeno 18 corpi di terroristi sono stati contati durante le operazioni di ricerca tuttora in corso", si legge nella nota. L'attacco segue quello avvenuto lo scorso 16 ottobre nel nord del Paese, nel quale sono morti almeno 11 militari. Il Paese è stato scosso a inizio mese da un colpo di Stato guidato dal tenente colonnello Ibrahim Traoré, che venerdì scorso è stato nominato presidente della Transizione al termine del primo giorno di dialogo nazionale a Ouagadougou. (Res)