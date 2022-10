© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno approfittato della assemblea del Pd di Casalotti a Roma per improvvisare una manifestazione contro l’impianto di biodigestione che dovrebbe essere realizzato in zona. Sono i comitati di Casal Selce che, indossando i sacchi di plastica neri per le immondizie, hanno protestato e hanno dato il via ad una raccolta firme contro la realizzazione dei biodigestori.(Rer)