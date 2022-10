Regno Unito: Sunak sarà nominato formalmente premier domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rishi Sunak sarà nominato ufficialmente premier britannico domani. Secondo quanto ha riferito l’ufficio stampa della premier uscente, Liz Truss, quest’ultima condurrà una riunione del Consiglio dei ministri alle 9 (ora locale), a cui seguirà una dichiarazione davanti a Downing Street intorno alle 10:15. Dopodiché, Truss si dirigerà a Buckingham Palace per la sua ultima udienza con re Carlo III, durante la quale rassegnerà formalmente le sue dimissioni. Successivamente, il sovrano sarà raggiunto da Sunak per la sua nomina a 57mo primo ministro britannico. Il nuovo leader del Partito conservatore si dirigerà quindi a Downing Street, dove farà una propria dichiarazione fissata per le 11:35 circa. (Rel)