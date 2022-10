Colombia-Venezuela: Human Rights Watch, esigere impegni concreti su diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governativa per i diritti umani Human Rights Watch (Hrw) ha inviato oggi una lettera al presidente della Colombia, Gustavo Petro, in cui auspica un atteggiamento intransigente nei confronti del Venezuela in materia di diritti umani pur nel contesto della politica di riavvicinamento bilaterale avviata dal suo governo. Hrw, si afferma nella lettera, vede infatti questo riavvicinamento come "un'opportunità per ottenere impegni concreti sui diritti umani dalle autorità venezuelane". L'ong per i diritti umani chiede in particolare al governo colombiano "di sostenere gli sforzi affinché i migranti venezuelani abbiano maggiore assistenza umanitaria (...) di promuovere i negoziati tra il governo di Nicolas Maduro e i leader dell'opposizione venezuelana (...) di esercitare pressioni affinché non vi siano complicità tra le forze armate venezuelane ei guerriglieri colombiani dell'Elm (...) e di generare meccanismi per affrontare efficacemente la tratta di esseri umani al confine tra i due paesi". (segue) (Abu)