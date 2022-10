Colombia-Venezuela: Human Rights Watch, esigere impegni concreti su diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lettera si ricorda quindi a Petro le gravi violazioni dei diritti umani commesse in Venezuela negli ultimi anni. Oltre alla crisi sanitaria, secondo Hrw almeno 245 prigionieri politici hanno subito torture e le forze di sicurezza venezuelane hanno commesso centinaia di esecuzioni extragiudiziali dal 2016. "Il ristabilimento delle relazioni tra Colombia e Venezuela non è un motivo per rimanere in silenzio di fronte alle violazioni dei diritti umani e alla crisi umanitaria", si legge nella lettera. Hrw vede con favore che il governo Petro ha chiesto a Maduro di ratificare la Convenzione americana sui diritti umani, ma chiede "sforzi più forti per ottenere impegni concreti". In questo senso l'ong critica il fatto che il governo colombiano non abbia fatto parte del gruppo che ha guidato un'iniziativa per estendere il mandato della Missione conoscitiva internazionale delle Nazioni Unite sul Venezuela. (segue) (Abu)