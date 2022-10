Colombia-Venezuela: Human Rights Watch, esigere impegni concreti su diritti umani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D'altra parte Hrw manifesta la sua preoccupazione "per le dichiarazioni del vostro governo secondo cui si sta valutando la possibilità di ritirare la presentazione della Colombia alla Procura della Corte penale internazionale sulla situazione in Venezuela". "Sarebbe un terribile messaggio sull'impegno del vostro governo affinché le vittime dei crimini internazionali in Venezuela abbiano accesso alla giustizia", afferma la lettera. In merito al progetto di "Pace totale" che il governo di Petro promuove nei confronti delle guerriglie ancora attive nel Paese Hrw avverte che l'iniziativa del governo è in pericolo se "i gruppi armati in Colombia possono usare il Venezuela come retroguardia strategica e agire con la collaborazione o l'acquiescenza delle forze di sicurezza venezuelane". Hrw chiede quindi che qualsiasi cooperazione sia soggetta "all'immediata cessazione della complicità" tra le guerriglie e il governo di Caracas. (segue) (Abu)