Colombia-Venezuela: Human Rights Watch, esigere impegni concreti su diritti umani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riapertura del confine tra Colombia e Venezuela "è senza dubbio un fatto storico, che segna l'inizio di una fase di relazioni di fratellanza, rispetto e pace", ha detto in un tweet il presidente veneziano Nicolas Maduro. Le parole di Maduro facevano eco a quelle del presidente colombiano. "Oggi è un giorno storico, per la regione, il Paese, l'America del sud e l'America in generale", ha detto Petro parlando in un punto stampa dalla città frontaliera di Cucuta. "La globalizzazione è anche una relazione tra vicini, la maggiore quantità di scambi si realizza tra vicini", ha detto Petro, auspicando che "questo ponte sia non solo un ponte di cemento ma la via attraverso cui costruire il progresso di questa regione". Le economie colombiana e venezuelana "devono necessariamente integrarsi", ha aggiunto. (segue) (Abu)