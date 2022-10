Scuola: Bonelli (Avs) a Calenda, merito si costruisce abbattendo disuguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scuola deve promuovere la conoscenza, rimuovere le disuguaglianze e garantire a tutte e tutti le stesse condizioni di partenza. Rispetto al tema della meritocrazia, già esistono le valutazioni con i voti e le pagelle. Ancora una volta Calenda interviene su un tema solo per acquisire un briciolo di visibilità temporanea, non entrando, scusate il gioco di parole, nel merito. Perché la meritocrazia si costruisce con le condizioni di partenza uguali per tutti e tutte, rimuovendo le disparità economiche, ma Calenda, da pariolino, questo non lo può capire. Quindi ben venga il dibattito dei ragazzi e delle ragazze sui social contro la definizione del ministero dell'Istruzione e del Merito". Lo afferma in una nota il co-portavoce di Europa verde e deputato dell'Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli. (Com)