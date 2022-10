Lazio: commissione Bilancio rinvia Collegato all'esame dell'Aula, seduta prevista per giovedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Fabio Refrigeri (Pd), oggi ha deciso all’unanimità di rinviare direttamente all’esame dell’Aula la proposta di legge regionale n. 346 del 10 ottobre 2022, concernente: "Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2022 e modificazioni di leggi regionali" (il cosiddetto Collegato). Anche nella seduta odierna, i consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia, Fabrizio Ghera, Giancarlo Righini e Massimiliano Maselli, hanno ribadito la loro indisponibilità a esaminare altri provvedimenti legislativi oltre il Collegato prima dell’imminente fine della XI legislatura. I consiglieri d’opposizione hanno anche ribadito che si aspettano una cospicua riduzione dei 62 articoli proposti dalla Giunta regionale. In apertura di seduta, la quarta commissione ha approvato a maggioranza dei presenti la proposta di deliberazione consiliare concernente: "Modifica dell'articolo 2 comma 2 del Regolamento del Monumento Naturale 'Bosco Faito', ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 ‘Norme in materia di aree naturali protette regionali’ e successive modifiche ed integrazioni". Entrambi i provvedimenti sono stati quindi inseriti all’ordine del giorno della seduta ordinaria n. 131 del Consiglio regionale, il cui inizio è previsto per le ore 14 di giovedì 27 ottobre 2022 con prosecuzione dei lavori anche nella giornata di venerdì 28 ottobre.(Rer)