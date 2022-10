Usa: indagine su Huawei, due spie cinesi hanno cercato di corrompere un funzionario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due presunte spie cinesi accusate di aver tentato di interferire con una indagine federale a carico del colosso delle telecomunicazioni Huawei avrebbero cercato di corrompere un funzionario statunitense per ottenere informazioni riguardanti le indagini. Stando ai documenti pubblicati da un tribunale di Brooklyn, che non citano il nome dell’azienda cinese oggetto delle indagini (il nome di Huawei è stato confermato da fonti anonime a diversi organi di stampa), si tratterebbe dei cittadini cinesi Guochun He e Zheng Wang. Nei documenti, i due vengono riconosciuti come agenti dell’intelligence di Pechino, impegnati in attività di spionaggio contro gli Stati Uniti per conto del governo cinese. He e Wang avrebbero avviato nel 2017 un rapporto con un presunto funzionario statunitense che stava lavorando come agente per il governo federale, sotto la supervisione del Federal Bureau of Investigation. L’agente sotto copertura avrebbe ricevuto pagamenti in criptovalute, contanti e gioielli per condividere informazioni riservate sulle indagini del governo federale nei confronti di Huawei. (Was)