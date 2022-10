Italia-Usa: colloquio telefonico Tajani-Blinken, focus su Ucraina e cooperazione in ambito Nato e G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Nel confermare l'assoluta priorità che l'Italia attribuisce al rapporto con gli Stati Uniti, riferisce la Farnesina in una nota, il ministro Tajani ha espresso la volontà di approfondire ulteriormente le eccellenti relazioni bilaterali e di proseguire nell'impegno comune per affrontare le sfide globali. Il ministro e il segretario di Stato hanno convenuto circa l'importanza di continuare a lavorare insieme per assicurare pace e giustizia in Ucraina, garantendo continuo sostegno a Kiev e mantenendo un atteggiamento di massima fermezza nei confronti della Federazione Russa. Da parte di entrambi è stato confermato l'impegno a qualificare l'efficace cooperazione e lo stretto coordinamento sul piano bilaterale, in ambito Nato, G7 e delle relazioni Ue-Usa, per promuovere la sicurezza euro-atlantica e sostenere il multilateralismo e l'ordine internazionale fondato sulle regole. (Com)