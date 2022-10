© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla data del 21 ottobre 2022, a partire dall’avvio della seconda tranche del programma di Buy-Back 2021, Unicredit ha acquistato un totale di 54.416.918 azioni, pari al 2,69 per cento del capitale sociale per un controvalore complessivo pari a 584.024.754,64 Euro. Lo rende noto Unicredit, aggiornando sull’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie nel periodo tra il 17 e il 21 ottobre. (Com)