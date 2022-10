Usa: omicidio George Floyd, uno dei poliziotti coinvolti si dichiara colpevole di complicità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alexander Kueng, uno degli ex poliziotti di Minneapolis responsabili della morte di George Floyd, si è dichiarato colpevole di complicità nell’omicidio di secondo grado del cittadino afroamericano, la cui morte, nel maggio del 2020, ha innescato il movimento Black Lives Matter. Il patteggiamento prevede una pena a tre anni e sei mesi di reclusione, con l’accusa che si è impegnata a far cadere uno dei capi di imputazione a suo carico. Kueng è il secondo ex agente di polizia a dichiararsi colpevole di complicità, dopo il collega Thomas Lane. Il terzo poliziotto accusato di complicità, Tou Thao, ha invece rifiutato il patteggiamento: il processo di selezione della giuria per il processo inizierà nel pomeriggio di oggi. I tre sono stati accusati di complicità e di violazione delle libertà civili di Floyd: Lane è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione. Floyd, 46 anni, è morto il 25 maggio 2020 dopo che l’ex poliziotto Derek Chauvin lo ha bloccato a terra premendo il ginocchio sul suo collo per più di nove minuti, mentre l’uomo affermava a più riprese di non riuscire a respirare. Kueng e Lane avrebbero aiutato Chauvin a bloccare Floyd, che era anche ammanettato, mentre Thao avrebbe impedito ai passanti di intervenire. Nel patteggiamento, Kueng ha ammesso di aver bloccato il torso di Floyd e di sapere che una procedura simile nei confronti di un uomo ammanettato comporta “una serie di rischi”. Chauvin è stato riconosciuto colpevole di omicidio nel 2021, e sta scontando una condanna a 22 anni e sei mesi di reclusione. (Was)