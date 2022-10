Libia: rappresentante Francia presso Onu, necessaria nuova tabella di marcia politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Libia è necessario lavorare su una “nuova tabella di marcia politica” per far fronte all’attuale situazione. Lo ha dichiarato il rappresentante permanente della Francia presso le Nazioni Unite, Nicolas de Riviere, in occasione della riunione del Consiglio di sicurezza sulla Libia che si è svolta oggi a New York. Nel suo discorso, il diplomatico francese ha sottolineato che l’obiettivo principale del Paese nordafricano dovrebbe essere quello di unificare il governo. “È importante mettere la Libia sulla strada delle elezioni contemporaneamente a Tripoli, Bengasi e Sebha", ha affermato il diplomatico. “Tra le priorità anche attuare il piano per il ritiro delle forze straniere, combattenti e mercenari dalla Libia", ha proseguito De Riviere, sottolineando la necessità di unificare le forze armate libiche “per l’unità del Paese e sostenere il dialogo tra est e ovest”. Il diplomatico francese ha toccato il protocollo d'intesa firmato il 3 ottobre scorso dalla Turchia e dal Governo di unità nazionale a Tripoli, ritenendolo "non conforme al diritto internazionale", e avvertendo che "avrà conseguenze legali".(Lit)