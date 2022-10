Veneto: giunta comunale di Padova al lavoro su programma strategico per ridurre spesa energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Padova è al lavoro per allestire un programma strategico riguardante la riduzione e riqualificazione della spesa energetica. "La sfida maggiore che ci poniamo – ha spiegato Andrea Ragona, assessore comunale all'ambiente - è quella della produzione di energia da fonti rinnovabili con la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, valorizzando aree e superfici di proprietà del Comune". "Dalle prime stime emerge che saranno necessari almeno 100 mila mq di fotovoltaico per ottenere un risultato soddisfacente, e questa è la direzione verso la quale si stanno concentrando i nostri sforzi e le nostre analisi", ha aggiunto. "Il rischio concreto dell'aumento spropositato delle disuguaglianze e della recessione economica ci impongono di agire in maniera forte e decisa – gli ha fatto eco Sergio Giordani, sindaco di Padova - consapevoli che è una sfida complicata. Se da un lato è necessaria un'azione per far fronte ai rincari, dall'altro è necessario farlo avendo ben chiaro che siamo in piena crisi climatica e che ogni nostra azione deve essere orientata alla tutela dell'ambiente e dell'aria. Dobbiamo puntare al contenimento dei consumi ma anche a ridurre drasticamente le emissioni, non solo oggi ma per gli anni a venire". (Rev)