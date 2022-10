Usa: presidente Jp Morgan Chase, recessione è prezzo da pagare per contenere inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una recessione è il prezzo da pagare per riportare l’inflazione ad un livello gestibile: si tratta di un obiettivo troppo importante. Lo ha detto Daniel Pinto, presidente di Jp Morgan Chase, in una intervista con l’emittente “Cnbc”. L’inflazione, ha continuato, sta diventando “sempre più radicata nell’economia”, e con un ritorno prematuro ad una politica monetaria espansiva “rischiamo di ripetere gli errori commessi durante gli anni Settanta e Ottanta”. Dopo gli ultimi rialzi annunciati dalla Federal Reserve, il tasso di interesse di riferimento è ora compreso in una forbice tra il 3 e il 3,25 per cento, ma potrebbe salire fino alla soglia dei cinque punti percentuali. (Was)