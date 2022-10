Spagna: Sanchez inizia domani viaggio in Kenya e Sudafrica per nuove opportunità commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, inizia domani una storica visita in Kenya e Sudafrica con l'obiettivo di cercare nuove opportunità commerciali e di investimento per le aziende spagnole, oltre a continuare ad approfondire le relazioni con l'Africa e i suoi leader in vista della presidenza spagnola dell'Ue nel secondo semestre del 2023. Il presidente viaggerà accompagnato da un nutrito gruppo di rappresentanti imprenditoriali di aziende come Caf, Globaltec, Almar Water, Agq, Airbus Spagna e Cofides, insieme ai quali analizzerà con le autorità di entrambi i Paesi le opportunità che si stanno aprendo in diversi settori, in particolare quelli legati a energia, acqua, infrastrutture e sicurezza. Se nel caso del Kenya, la presenza di imprese spagnole è ridotta e il livello sia delle esportazioni che degli investimenti è modesto, in Sudafrica è maggiore, anche se ha subito un leggero calo negli ultimi anni (segue) (Spm)