Spagna: Sanchez inizia domani viaggio in Kenya e Sudafrica per nuove opportunità commerciali (2)

- Fonti del governo consultate dall'agenzia di stampa "Europa Press", hanno indicato che nel caso del Kenya si prevede di stanziare finanziamenti a fondo perduto per studi e assistenza tecnica, mentre per il Sudafrica Sanchez dovrebbe annunciare un "importante" pacchetto di finanziamenti. Per quanto riguarda la sicurezza, il governo di Madrid considera entrambi i Paesi strategici nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Nel caso del Kenya, per il suo coinvolgimento nella lotta contro l'organizzazione terroristica Al Shabaab, una propaggine di Al Qaeda in Somalia che ha esteso i suoi tentacoli anche al territorio keniota, dove ha perpetrato diversi attacchi. Il Sudafrica è fortemente coinvolto nella lotta al jihadismo nella regione di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, dove è schierato come parte di una missione della Sadc. (segue) (Spm)