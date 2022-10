Spagna: Sanchez inizia domani viaggio in Kenya e Sudafrica per nuove opportunità commerciali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 26 ottobre, Sanchez terrà una colazione di lavoro a Nairobi con gli imprenditori spagnoli in Kenya per conoscere la loro situazione e le prospettive future che vedono nel Paese. Successivamente, il leader iberico sarà ricevuto dal presidente, William Ruto, e al termine dell'incontro si prevede una dichiarazione congiunta. L'altro momento saliente della visita a Nairobi sarà la visita all'ufficio delle Nazioni Unite nella capitale keniota. Infine, Sanchez avrà l'opportunità di incontrare presso il Centro di ricerca e sviluppo industriale del Kenya i beneficiari di un progetto dell'Agenzia spagnola per la cooperazione internazionale allo sviluppo (Aecid) e della Nuova strategia di sviluppo dell'Africa (Nepad) per promuovere l'emancipazione economica delle donne. (segue) (Spm)