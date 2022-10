Spagna: Sanchez inizia domani viaggio in Kenya e Sudafrica per nuove opportunità commerciali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 27 ottobre, Sanchez si recherà a Pretoria, dove il programma inizierà con una colazione con scienziati spagnoli che lavorano in diverse università e istituzioni del Sudafrica per poi tenere un incontro con il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, con il quale verranno firmati diversi accordi e ci sarà una dichiarazione congiunta. Entrambi i presidenti saranno poi responsabili della chiusura del forum d'affari che riunirà gli imprenditori di entrambi i Paesi. Sanchez concluderà il viaggio recandosi a Johannesburg, dove visiterà Constitution Hill, il luogo in cui fu rinchiuso Nelson Mandela e che è diventato il simbolo della lotta contro l'apartheid e per la democrazia in Sudafrica. (Spm)