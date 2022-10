Milano: La Russa, due molestie in metro, gravissimo per città civile e progredita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quanto accaduto è gravissimo e inammissibile per una città che dovrebbe essere civile, progredita e ospitale”. Così l'assessore alla sicurezza di Regione Lombardia, Romano La Russa, commenta i due arresti per molestia sessuale di ieri e stamattina in metropolitana, reato subito da una 24enne e una 14enne, palpeggiata in presenza del padre. Secondo i dati diffusi dalla “Prefettura di Milano – continua l'assessore – lo scorso anno il reato di violenza sessuale è aumentato del 6,74 per cento rispetto al 2019, registrando un balzo in avanti notevole, ancora di più se consideriamo che il 2021 è stato un anno segnato da lockdown e restrizioni dovute al Covid-19. Un fatto inaccettabile, figlio di una mentalità retrograda, che dimostra che le donne a Milano non sono tutelate, rischiando di essere palpeggiate o violentate perfino nelle stazioni metropolitane più affollate. Ringrazio le Forze dell'ordine – conclude La Russa – per l'egregio lavoro svolto, che ha portato all'arresto dei due molestatori. Viviamo in una città in cui chi la governa si riempie la bocca di belle parole e promesse per le donne e le minoranze, che però puntualmente disattende, lasciando i suoi cittadini inermi di fronte a una criminalità fuori controllo”.(Com)