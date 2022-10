Abruzzo: presentato intervento strategico per distribuzione acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di ampliamento dell'impianto di potabilizzazione esistente a Montorio al Vomano (Te) e la realizzazione della condotta adduttrice per l'approvvigionamento idrico del sub-ambito pescarese, nei giorni scorsi, sono stati oggetto di un protocollo d'Intesa tra il presidente del Consiglio dei ministri, il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e la Regione Abruzzo. L'intesa era finalizzata alla realizzazione del "progetto bandiera" di potenziamento delle infrastrutture idriche regionali. Tale progetto, individuato come "bandiera" dalla Regione Abruzzo e che vede come partner l'Ersi Abruzzo e la Ruzzo Reti spa, interesserà i Comuni di Montorio al Vomano, Castellalto, Notaresco, Morro d'Oro, Roseto degli Abruzzi e Pineto in provincia di Teramo e risulta già cantierabile. Il costo complessivo dell'opera è di 55 milioni di euro: 27 milioni finanziati con il protocollo d'intesa, tre milioni di euro a carico della Ruzzo Reti Spa oltre a 25 milioni di euro, chiesti come finanziamento sulla base del contratto istituzionale di sviluppo (Cis) "Acqua bene comune". Si tratta di un intervento che assume particolare rilevanza strategica per la sicurezza dell'approvvigionamento potabile della città di Pescara, anche per il contenimento delle ricorrenti crisi idriche. (segue) (Gru)