Abruzzo: presentato intervento strategico per distribuzione acqua (2)

- Oggi a Pescara, nella sede dell'Aurum, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto da parte del presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e del vicepresidente e assessore con delega al Ciclo idrico integrato, Emanuele Imprudente. "È importante sottolineare come si tratti di un intervento strategico per il sistema complessivo della distribuzione idrica in Abruzzo – ha spiegato il presidente Marsilio – e non è affatto un caso se abbiamo deciso di puntare proprio sull'approvvigionamento idrico come priorità numero uno nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e non soltanto”. “Abbiamo puntato sull'acqua – ha proseguito Marsilio – poiché riteniamo che sia una vergogna che una regione a vocazione turistica come l'Abruzzo, in questi anni, si sia ritrovata, soprattutto in estate, a fare i conti con l'acqua razionata negli alberghi e nelle seconde case”. “È inaccettabile, per una società moderna ed evoluta – ha rimarcato – non avere a disposizione acqua potabile per tutto il giorno. È un tema, quello dell'approvvigionamento idrico, che, oltretutto, ha ricevuto una forte attenzione politica visto che in Consiglio regionale è stata istituita una commissione di inchiesta sull'idrico per individuare le cause dei ritardi e trovare soluzioni adeguate”. “Inoltre – ha concluso – va detto che, per la prima volta, si realizzerà una rete idrica efficiente, interconnessa e capace di supplire anche ad emergenze momentanee, che siano stagionali o legate a guasti, rispetto alle quali oggi possiamo intervenire solo attraverso razionamenti della portata idrica". (Gru)