Roma: assessore decentramento, banche del tempo risorsa preziosa per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Banche del Tempo: una risorsa per Roma": questo il titolo dell'iniziativa che si è svolta oggi nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, organizzata dall'assessorato capitolino alle politiche del personale, al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti. I relatori sono stati l'assessore alle Politiche del personale, al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti Andrea Catarci, la consigliera capitolina Claudia Pappatà, la presidente della commissione Pari opportunità Michela Cicculli e la presidente del Coordinamento romano di Banche del Tempo Maria Luisa Petrucci. Oltre ai loro si sono susseguiti anche alcuni interventi da parte dei soci correntisti di Banche del Tempo che hanno illustrato, più nel dettaglio, la natura dei progetti associativi. (segue) (Com)