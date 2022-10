Roma: assessore decentramento, banche del tempo risorsa preziosa per città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scambio, la solidarietà, il mutuo aiuto, il dono del tempo e gli altri principi dell'esperienza storica delle Banche del Tempo sono quanto mai attuali, contribuisce a ridefinire ragionamenti e strategie per una città con spazi e tempi a misura di donne e uomini", ha commentato l'assessore Catarci. "La giornata di oggi è stato un momento importante di confronto all'interno di un percorso di dialogo che va avanti già da mesi, grazie alla volontà reciproca di rilanciare le Banche e alla spinta dell'atto approvato dall'Assemblea Capitolina, prima firmataria la consigliera Claudia Pappatà: stiamo lavorando assieme alla Rete Cittadina BdT per un rilancio di strutture e iniziative, a partire dal ripristinare e valorizzare il nesso e la collaborazione proficua con tutte le realtà municipali e le relative istituzioni di prossimità. Grazie a chi è intervenuto, alla Presidente del coordinamento romano Maria Luisa Petrucci e a tutti i soci correntisti delle Banche del Tempo, e alle Consigliere Capitoline Michela Cicculli e Claudia Pappatà. Andiamo avanti verso l'intensificazione dei legami di prossimità e al rafforzamento delle nostre comunità.", ha concluso Catarci. (Com)