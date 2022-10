Bosnia: Commissione elettorale presenta denuncia a Procura a causa di schede elettorali falsificate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale centrale della Bosnia Erzegovina (Cik) ha presentato oggi una denuncia alla Procura del Paese balcanico poiché in alcuni seggi elettorali sono state trovate delle "schede elettorali falsificate", ritenendo che in questo modo sia stato commesso un "reato relativo al processo elettorale". Lo riporta il sito "klix.ba". La Cik ha affermato che a riguardo del voto per la presidenza della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) è stato effettuato il riconteggio delle schede elettorali in 33 città e comuni dell'entità, ovvero che 1.621 seggi elettorali su 2.239 sono stati finora elaborati. (Seb)