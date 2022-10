Veneto: inaugurato sistema automatico di dispensazione farmaci dell'Ulss9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato inaugurato questa mattina, presso l'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, il primo sistema automatico di dispensazione dei farmaci del Veneto. Lo strumento si compone di un armadio lungo 14 metri e alto 2,77 metri che grazie a delle braccia robotiche al suo interno opera la selezione, evade gli ordini delle varie unità operative ospedaliere e rimane sempre aggiornato su ciò che in esso è contenuto. Il robot attualmente lavorerà solo per il Fracastoro e per le 72 Rsa in campo all'Ulss9 ma l'obiettivo è quello di estendere i suoi servizi nel 2023 a tutti gli ospedali dell'Ulss9. "Questo armadio del farmaco è un sistema avanzato che mette insieme tecnologia, informatizzazione e razionalizzazione, ma anche sicurezza rispetto alla distribuzione e alla appropriatezza del farmaco. Su questi concetti la Regione Veneto sta investendo", ha dichiarato Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità, servizi sociali e programmazione socio-sanitaria. Le soluzioni per "l'automazione della logistica territoriale del farmaco facilitano la transizione al nuovo modello di sanità territoriale previsto dal Pnrr, rendendo più efficiente la catena logistica e realizzando un punto cardine del piano: la maggiore prossimità dei servizi al cittadino", ha aggiunto Pietro Girardi, direttore generale Ulss 9 Scaligera. (Rev)