Usa: Pelosi domani a Zagabria, previsti incontri con alti funzionari ucraini

- La presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, incontrerà una serie di funzionari ucraini di alto livello questa settimana, nel quadro del primo vertice parlamentare della piattaforma di Crimea che si terrà domani a Zagabria, in Croazia. L’ufficio della presidente ha annunciato che sono in programma colloqui con diversi alti funzionari ucraini e croati nel quadro della visita. Pelosi parteciperà anche ad una conferenza stampa con il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, e terrà un discorso sul sostegno di Washington all’Ucraina nel quadro dell’invasione russa. “Sarà per me un grande privilegio partecipare insieme ai nostri alleati europei a questo vertice, ribadendo il nostro sostegno e la nostra solidarietà nei confronti dell’Ucraina”, ha detto la presidente in una nota. (Was)