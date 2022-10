Libia: vice rappresentante Russia presso Onu, “doppio governo porterà all’instabilità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il proseguimento di un sistema caratterizzato da un doppio governo in Libia "comporterà una maggiore instabilità". Lo ha dichiarato il vice rappresentante permanente della Russia presso le Nazioni Unite, Dmitrij Poljanskij, in occasione della riunione del Consiglio di sicurezza sulla Libia che si è svolta oggi a New York. “La Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia ha dovuto lavorare senza una guida e un inviato nei mesi scorsi”, ha affermato il diplomatico, evidenziando la necessità di arrivare ad un processo di pace e uscire dalla crisi. "Al momento, la situazione in Libia ci preoccupa. Il proseguimento di due governi, se continua, porterà a una maggiore instabilità, e ne sono prova l'aumento degli scontri tra gruppi armati e le manifestazioni organizzate dai cittadini", ha proseguito Poljanskij, secondo il quale il "compito primario del Consiglio di sicurezza è prevenire le violenze e impedire lo scoppio di una guerra civile nel Paese nordafricano”. (segue) (Lit)