Libia: vice rappresentante Russia presso Onu, “doppio governo porterà all’instabilità” (2)

- "Una delle vie d'uscita dall'attuale impasse in Libia è concordare una bozza di costituzione e tenere le elezioni", ha spiegato il diplomatico. Poljanskij ha inoltre definito “un progresso politico” il recente incontro avvenuto in Marocco tra il presidente della Camera dei rappresentanti con sede a Tobruk, nell’est della Libia, Aguila Saleh, e il capo dell’Alto consiglio di Stato libico, il cosiddetto Senato con sede in Tripolitania, Khaled al Mishri. Riguardo alla posizione di Mosca sulla presenza militare straniera in Libia, il delegato russo ha affermato: "La nostra posizione non è cambiata. Sosteniamo un ritiro graduale ed equilibrato di tutti i gruppi armati non libici e delle unità militari straniere senza eccezioni". (Lit)