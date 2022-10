Giustizia: Cgil e Anm sottoscrivono accordo di collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato sottoscritto oggi, 24 ottobre, presso il palazzo di Giustizia di Roma, l'accordo di collaborazione tra Cgil e l'Associazione nazionale magistrati. I firmatari della convenzione sono il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia. Con la sottoscrizione di tale accordo, si legge nel testo, "la Cgil metterà a disposizione degli iscritti all'Associazione nazionale magistrati i servizi di assistenza e consulenza nelle materie di sicurezza sociale, tutela dei danni alla salute, previdenza, assistenza fiscale, tutela al consumatore, assistenza agli inquilini e ai proprietari, attraverso il patronato Inca, i Caaf, Federconsumatori, Sunia e Apu". "L'Anm - prosegue l'accordo - metterà a disposizione delle iniziative e delle attività formative della Cgil le competenze dei propri iscritti concordando di volta in volta la partecipazione della persona più adeguata". Per il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, “quella di oggi con il presidente dell'Associazione nazionale magistrati è una firma importante. È evidente come da una parte ci sia la volontà di mettere a disposizione dell'associazione magistrati le nostre competenze, anche di natura tecnica attraverso i nostri servizi, dall'altra l'intenzione di mettere al centro i temi della giustizia e della legalità per la costruzione di iniziative seminariali e momenti di approfondimento”. “Giustizia e legalità – ha concluso Landini – sono da sempre per la Cgil un punto centrale della sua azione quotidiana". "Siamo soddisfatti – ha precisato il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia – di inaugurare oggi questa collaborazione con la Cgil, con cui condividiamo l'impegno per la giustizia, la legalità, la sicurezza sociale, la tutela dei lavoratori e della salute. Valori al centro della nostra azione quotidiana". (Com)