Usa: arrivati primi venezuelani ammessi dal programma migranti della Casa Bianca

- Il Dipartimento di Stato Usa per la sicurezza nazionale ha reso noto l'ingresso nel Paese dei primi quattro migranti venezuelani ammessi sul territorio grazie a un piano disposto dalla Casa Bianca. Si tratta di uno strumento che permette a 25 mila cittadini venezuelani che arrivino tramite volo e con i documenti di viaggio regolari. "Oggi, meno di una settimana dopo l'avvio del portale, il Dipartimento informa che i primi quattro venezuelani sono arrivati negli aeroporti degli Stati Uniti in modo sicuro, ordinato e legale", si legge in una nota. "Anche se solo all'inizio, questo processo ha già permesso di ridurre gli ingressi irregolari dei venezuelani fino all'85 per cento", recita ancora il Dipartimento rimarcando che, "quando esiste un modo lecito e ordinato, le persone sono meno disposte a mettere la loro vita in mano ai trafficanti". (segue) (Was)