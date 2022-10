Usa: arrivati primi venezuelani ammessi dal programma migranti della Casa Bianca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I visti temporanei, erogati grazie al programma chiamato "Processo per i venezuelani", vengono concessi ai cittadini del Paese caraibico che abbiano uno "sponsor" negli Usa e che arrivino negli states per via aerea. Si tratta di un documento valido per due anni di permanenza negli Stati Uniti, con il quale si potrà chiedere il visto di lavoro. Porte chiuse invece per chi cerca di entrare via terra. Dal 12 ottobre la Casa Bianca sta infatti applicando la norma del Titolo 42, grazie alla quale se un migrante entra negli Usa in modo irregolare attraverso il suolo messicano, sarà rimpatriato oltre frontiera fino a quando non sarà chiarita la sua condizione migratoria. (Was)