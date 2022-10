Governo: Palermo (Fiera Milano), su energia e inflazione ci aspettiamo decisioni chiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto occupati più che preoccupati, è evidente che ci aspettiamo che adesso ci siano delle chiare decisioni da parte del governo su due tematiche su tutte: la crisi energetica e il tasso inflattivo". Lo ha detto l'ad e dg di Fiera Milano, Luca Palermo, parlando con i giornalisti a margine di un incontro con il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada. "Sicuramente il 2023 sarà un anno sfidante - ha proseguito -, ci aspettiamo che ci siano delle decisioni governative a breve su queste tematiche perché da sole le imprese non possono fare tutto. Come Fiera Milano, come tutte le altre aziende, stiamo affrontando il costo dell’energia che sarà qualcosa che" rischia di avere un impatto "cinque volte tanto di quello che era fino a oggi. Credo sia uno degli elementi che condividiamo con Assolombarda". Palermo ha poi sottolineato che "dobbiamo trovare in qualche modo una risposta a questo, ci aspettiamo che ci siano delle decisioni. Anche perché, come Fiera Milano, evidentemente non possiamo scaricare", i costi sul tessuto imprenditoriale. Siamo una piattaforma per le pmi, che devono poter venire in Fiera avendo la possibilità di esporre e internazionalizzare". "Se andiamo a gravarle anche dei costi che gli impatti energetici e inflattivi possono avere - ha concluso - renderemo più difficile la loro partecipazione, quindi dobbiamo trovare delle formule che siano in grado di non scaricare sulle pmi questo genere di costi". (Rem)