Usa: elezioni, candidati per l’Ohio al Senato sono quasi alla pari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I candidati repubblicani e democratici per il seggio dell’Ohio al Senato degli Stati Uniti, nel quadro delle elezioni di medio termine che si terranno a novembre, sono quasi alla pari, separati da un solo punto percentuale. Stando a un sondaggio pubblicato dal Marist College di Poughkeepsie, nello Stato di New York, il candidato repubblicano, James David Vance, è in vantaggio con il 46 per cento rispetto all’avversario democratico, Tim Ryan. Si tratta di dati pressoché invariati rispetto all’ultimo sondaggio condotto dall’istituto a settembre. (Was)